Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

За підсумками матчів-відповідей плейоф визначилися всі шістнадцять команд, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До списку найкращих команд Європи потрапили: Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Спортинг, ПСЖ, Барселона, Челсі, Галатасарай, Ліверпуль, Тоттенгем, Аталанта, Баварія Мюнхен, Арсенал, Ньюкасл Юнайтед, Атлетико Мадрид, Баєр Леверкузен та Буде-Глімт.

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться вже у п'ятницю.

Сітка плейоф Ліги чемпіонів

www.uefa.com

Нагадаємо, що в рамках 1/16 фіналу ЛЧ Ювентусу не вдалося зробити диво, ПСЖ пройшов Монако, а Бенфіка вдруге програла Реалу та остаточно завершила свої виступи у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.