Мбаппе ризикує пропустити кінцівку сезону – ESPN

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе ризикує пропустити кінцівку сезону через травму, яку отримав у матчі проти Бетіса у межах 32-го туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє ESPN.

У Мбаппе діагностували пошкодження напівсухожильного м'яза лівого стегна. Його участь у матчі проти Барселони 10 травня залишається під питанням. Ба більше, існує ймовірність, що він пропустить всю кінцівку сезону.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе відзначився 41 голом та 6 асистами у 41-й зіграній зустрічі. Також нещодавно Кіліан встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів, звідки мадридці вже вилетіли.

Нагадаємо, що "Королівський клуб" вже втратив до кінця цього сезону захисника Едера Мілітао та хавбека Арду Гюлера.

