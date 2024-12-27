Вінісіуса визнали найкращим футболістом 2024 року за версією Globe Soccer Awards

Зірковий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем 2024 року за версією Globe Soccer Awards.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🏆✨ OFFICIAL: Best Player at Globe Soccer Award, Vinicius Jr. pic.twitter.com/fWdNxB4EKL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024

Зауважимо, що Кріштіану Роналду, коментуючи цю перемогу бразильця, сказав, що саме Вінісіус мав отримати Золотий м'яч 2024.

Проте хавбек Манчестер Сіті Родрі обійшов вінгера мадридців на 41 бал. Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як дізналися, що Вінісіус не отримає нагороду.

У 2024 році Вінісіус допоміг мадридському клубу виграти Лігу чемпіонів та іспанську Ла Лігу. У минулому сезоні бразилець провів 39 матчів в усіх турнірах, забив 24 голи та віддав 11 асистів.