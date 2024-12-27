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Вінісіуса визнали найкращим футболістом 2024 року за версією Globe Soccer Awards

Микола Дендак — 27 грудня 2024, 20:25
Вінісіуса визнали найкращим футболістом 2024 року за версією Globe Soccer Awards
Вінісіус Жуніор
Instagram/vinijr

Зірковий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем 2024 року за версією Globe Soccer Awards.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зауважимо, що Кріштіану Роналду, коментуючи цю перемогу бразильця, сказав, що саме Вінісіус мав отримати Золотий м'яч 2024.

Проте хавбек Манчестер Сіті Родрі обійшов вінгера мадридців на 41 бал. Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як дізналися, що Вінісіус не отримає нагороду.

У 2024 році Вінісіус допоміг мадридському клубу виграти Лігу чемпіонів та іспанську Ла Лігу. У минулому сезоні бразилець провів 39 матчів в усіх турнірах, забив 24 голи та віддав 11 асистів.

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

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