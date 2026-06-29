Шоста зірка затримується: Вінісіус – про ціль збірної Бразилії на ЧС-2026 і свою головну місію поза футболом

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор поділився думками про виступ збірної Бразилії на чемпіонаті світу та свою боротьбу з расизмом.

Його слова передає Globo.

Він зізнався, що мріє допомогти "селесао" здобути шостий титул в історії. На думку Вінісіуса, команда здатна тріумфувати на Мундіалі-2026.

"Це покоління багато працює, щоб повернути Бразилію на вершину. Шоста зірка затримується вже дуже давно. За останні роки ми багато чому навчилися. Анчелотті дає нам свободу, спокій і надію знову стати найкращими. Досвід Неймара, Каземіро, Алекса Сандро, Даніло та Маркіньйоса допомагає молодим гравцям. Мені лише 25 років, але за нами вже йде дуже сильне покоління – Ендрік, Раян та інші", – сказав футболіст.

Також зірковий вінгер розповів про свою діяльність поза футбольним полем. Для нього вона має більше значення, ніж успіхи у спорті:

"Досягнення поза полем набагато важливіші за ті, які я здобуваю на полі, адже вони допомагають більшій кількості людей. Зміни відбуваються повільно, але я хочу, щоб наступне покоління не стикалося з расизмом. У мене є семирічний брат, і я сподіваюся, що він цього не переживе. Я хочу не лише досягати успіхів у футболі, а й надихати молодих темношкірих людей, які не мають такого голосу, як я".

Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2026 Вінісіус Жуніор забив чотири голи у трьох матчах групового етапу. Він допоміг своїй команди посісти перше місце у квартеті C.

В 1/16 фіналу "селесао" зіграють проти збірної Бразилії. Поєдинок відбудеться 29 червня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.