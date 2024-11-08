Стало відомо, на скільки очок Родрі випередив Вінісіуса у боротьбі за Золотий м’яч

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі випередив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора на 41 очко у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року: 1170 очок проти 1129.

Про це повідомляє L’Equipe.

Видання розкрило й інші деталі підсумків голосування. Наприклад, 5 журналістів, які брали участь у голосуванні, не включили Родрі до топ-10. Вінісіуса, в свою чергу, проігнорували 3 журналісти.

Сумарно на перше місце в голосуванні журналісти, окрім Родрі та Вінісіуса, поставили ще 7 різних гравців: Джуда Беллінгема, Дані Карвахаля, Тоні Крооса, Кіліана Мбаппе, Ерлінга Голанда, Лаутаро Мартінеса та Адемолу Лукмана.

За перше місце від кожного з журналістів гравці отримували 15 очок, за інші місця у топ-10 – 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 та 1 бал.

Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як взнали, що Вінісіус не отримає нагороду.