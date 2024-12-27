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Це несправедливо: Роналду вважає, що Золотий м'яч 2024 року мав отримати не Родрі

Микола Дендак — 27 грудня 2024, 19:43
Це несправедливо: Роналду вважає, що Золотий м'яч 2024 року мав отримати не Родрі
Кріштіану Роналду
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Легендарний футболіст Кріштіану Роналду заявив, що Золотий м'яч у 2024 році мав отримати лідер мадридського Реала Вінісіус Жуніор.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Вінісіус повинен був отримати Золотий м'яч. На мою думку, це було очевидно. Це було несправедливо", – сказав наставник.

У 2024 році Вінісіус допоміг мадридському клубу виграти Лігу чемпіонів та іспанську Ла Лігу. У минулому сезоні бразилець провів 39 матчів в усіх турнірах, забив 24 голи та віддав 11 асистів.

Проте хавбек Манчестер Сіті Родрі обійшов вінгера мадридців на 41 бал. Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як дізналися, що Вінісіус не отримає нагороду.

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