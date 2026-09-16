Я не можу так багато промахуватися: зірковий Вінісіус відреагував на свою безгольову серію у Реалі

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор переконаний, що незабаром поверне собі гольовий фарт та знову почне реалізовувати свої моменти у футболці іспанського гранда.

Про це він написав у своєму профілі в Інстаграмі.

15 вересня він знову не забив у зустрічі 6-го туру Ла Ліги у ворота Ельче, у якій команда Моурінью святкувала звитягу 3:2.

У новому сезоні-2026/27 26-річний бразилець запам'ятався лише одним м'ячем та 3 асистами у 7-ми зіграних поєдинках.

"Голи повернуться... Я не можу так багато промахуватися. У неділю наступний матч! HALAMADRID", – написав Вінісіус.

Вперше та наразі востаннє у цьому сезоні провідний гравець "вершкових" забивав ще 26 серпня у ворота Реал Сосьєдад. Вінісіус відзначився за системою "гол плюс пас", а мадридський колектив здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Раніше головний тренер Реала Жозе Моурінью запевнив, що найкраща версія Вінісіуса ще попереду.

Нагадаємо, що Жуніор виступає за "Королівський клуб" із літа 2018-го. Відтоді провів у футболці мадридців 382 поєдинки (129 голів і 103 результативні передачі). На початку серпня 2026-го продовжив контракт із Реалом до кінця червня 2032-го.

Додамо, що у наступному 7-му турі іспанської першості Реал протистоятиме Атлетико у мадридському дербі – 20 вересня о 17:15 (за київським часом).