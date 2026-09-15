Родрі зізнався, чому обрав Барселону, а не мадридський Реал

Опорний півзахисник збірної Іспанії Родрі розповів, що обрав Барселону, а не мадридський Реал, через спортивний аспект.

Його слова передає Mundo Deportivo.

Володар Золотого м'яча-2024 зізнався, що обрав поміж двох найкращих клубів світу той варіант, де він зможе більше перемагати та вирости у футбольному плані.

"Зрештою, я зробив вибір на користь спортивного аспекту, який викликав у мене трохи більше бажання та розуміння, де я можу більше виграти й вирости як футболіст. Це зовсім не було легким рішенням. Сказати "ні" Реалу непросто, тим паче вони поводилися зі мною бездоганно. Зрештою, мене переконали Деку та Гансі Флік", – сказав Родрі.

Чемпіон світу-2026 зізнався, що спілкувався із головним тренером "вершкових" Жозе Моурінью, але не став розкривати деталей розмови.

"Не думаю, що варто розголошувати зміст приватної розмови, але він висловив своє бажання, щоб я перейшов до клубу, і розповів, що я міг би дати команді. Ставлення було дуже хорошим. Коли я ухвалив рішення, то також зателефонував йому, щоб подякувати за інтерес і ставлення до мене. Вважаю його чудовим тренером, він уже довів це на різних етапах кар'єри. Реал буде серйозним суперником у цьому чемпіонаті", – відповів іспанець.

Нагадаємо, що Родрі став гравцем каталонського клубу у середині серпня 2026-го, уклавши контракт до кінця червня 2030-го. Сума трансферу не розголошувалася. Однак за інформацією ЗМІ, йшла мова про 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів.

Від моменту переходу вже встиг взяти участь у 5-ти іграх "блаугранас" (288 ігрових хвилин). Наразі результативними діями не відзначався. Цікаво, що в усіх матчах, у яких на поле виходив Родрі, Барселона перемагала.

Після 5 турів іспанські гранди йдуть поруч у турнірній таблиці Ла Ліги-2026/27: Барселона з 15 очками лідирує, а Реал посідає 2-гу сходинку (12 балів).

Раніше Моурінью розповів, який стиль намагається прищепити Реалу.