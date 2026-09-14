Неприємний сигнал для Луніна: Реал визначився із майбутнім Куртуа

Мадридський Реал вирішив пролонгувати співпрацю з першим номером команди Тібо Куртуа.

Про це інформує AS.

Перемовини між сторонами перебувають на завершальній стадії та можуть завершитися успішно. Іспанський гранд вирішив не тягнути до останнього місяця сезону-2026/27 та домовитися про новий контракт вже найближчим часом.

Чинна угода бельгійського воротаря з "вершковими" розрахована до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Якщо все й далі буде йти за планом "Королівського клубу", то Тібо залишиться у Мадриді до кінця червня 2028-го.

Додамо, що у Реалі наразі не бачать альтернативного варіанту, аби замінити Куртуа. Тому було ухвалене рішення про перемовини щодо продовження співпраці з 34-річним голкіпером.

Водночас бельгієць також прагне продовжити виступи у мадридському клубі, попри зацікавленість інших команд. На тлі такого розвитку подій український воротар Андрій Лунін залишиться другим номером мадридського колективу.

Нагадаємо, що Куртуа виступає за Реал із літа 2018-го, коли перебрався із лондонського Челсі. Відтоді провів за "вершкових" 339 матчів, у яких пропустив 330 голів та видав 130 "сухих" ігор. Виграв із іспанським грандом 13 титулів.

У поточному сезоні-2026/27 бельгієць взяв участь у 6-ти поєдинках (5 пропущених м'ячів та одна гра на нуль), тоді як Лунін ще не брав участі в офіційних матчах Реала у цьому розіграші.

Раніше повідомлялося, що Тібо поставив на паузу свою кар'єру в збірній Бельгії.