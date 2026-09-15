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Райо Вальєкано здолав Еспаньйол, Алавес програв Валенсії у 6 турі Ла Ліги

Олександр Булава, Олексій Мурзак — 15 вересня 2026, 23:00
Райо Вальєкано здолав Еспаньйол, Алавес програв Валенсії у 6 турі Ла Ліги

У вівторок, 15 вересня, відбулись перші матчі у межах 6 туру іспанської Ла Ліги.

У стартовому поєдинку ігрового дня Райо Вальєкано переграло Еспаньйол завдяки голам Альваро Гарсії та Адрії Педроси у першій половині зустрічі.

Пізніше відбувся ще один поєдинок, у якому Валенсія на виїзді перемогла Алавес. Перемогу "кажанам" за 12 хвилин до завершення основного часу приніс гол Луїса Ріоха. 

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
6 тур, 15 вересня

Райо Вальєкано – Еспаньйол 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Гарсія, 2:0 – 26 Педроса, 2:1 – 54 Фернандес

Вилучення: Ель-Хілялі (90+8)

Алавес – Валенсія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 78 Ріоха

22:30 Ельче – Реал Мадрид

Турнірна таблиця Ла Ліги
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Нагадаємо, напередодні Атлетико Мадрид переграв Реал Сосьєдад, а Леванте зазнав поразки від Барселони.

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