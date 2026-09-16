Команди, які здаються мертвими, за одну мить оживають: Моурінью – про перемогу Реала

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью розповів, що його команда знизила темп під час матчу 6-го туру Ла Ліги-2026/27 проти Ельче, давши супернику занадто багато простору.

Його слова наводить AS.

Через це "вершкові" розгубили перевагу із 2:0 та вирвали перемогу лише у компенсований до поєдинку час, коли забив Еспі.

"Три очки – і нічого більше. Це як "Hala Madrid" – і нічого більше. Очевидно, що після першого тайму всі ми відчували, що в другому заб'ємо три, чотири або п'ять голів. Але ми знизили інтенсивність, дали супернику занадто багато простору. Коли на поле вийшли Беллінгем і Браїм, я намагався додати стабільності в центрі поля, тому що Вінісіус і Гюлер втомилися. Але коли я думав про стабільність, вони забили другий гол. На таких заповнених стадіонах команди, які здаються мертвими, за одну мить оживають. Потім вони забили другий гол", – сказав португалець.

"Особливий" додав, що вдався до максимального ризику, адже нічия 2:2 не влаштовувала мадридський колектив.

"Ми забили після дуже сильної реакції. Було відчуття, що ми не можемо втрачати ці очки. Кінцівка була дуже потужною. Ми цього досягли", – зазначив наставник "Королівського клубу".

У протистоянні проти Ельче Реал продовжив свою переможну серію вже до трьох матчів поспіль (в усіх турнірах). У новому розіграші Ла Ліги-2026/27 команда Моурінью здобула 5 перемог та зазнала однієї поразки від Бетіса (0:1).

Мадридський клуб посідає 2-ге місце у турнірній таблиці іспанської першості, маючи у своєму активі 15 балів. Стільки ж у Барселони, яка йде першою. Однак "блаугранас" ще не провели своєї гри 6-го туру проти Расинга (16 вересня о 22:30).

Також "вершкові" переможно стартували в основному раунді Ліги чемпіонів – звитяга над міланським Інтером (2:1).

Попереду у Реала мадридське дербі проти Атлетико – 20 вересня о 17:15 (за київським часом).

Раніше Моурінью розповів, який стиль футболу намагається прищепити Реалу.