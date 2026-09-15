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Мені не подобається страждати: Моурінью – про стиль гри, який підходить Реалу

Денис Іваненко — 15 вересня 2026, 08:33
Мені не подобається страждати: Моурінью – про стиль гри, який підходить Реалу
Жозе Моурінью
Getty Images

Наставник Реала Жозе Моурінью висловився про стиль гри, який хоче прищепити мадридській команді.

Його слова передає Marca.

Португальський тренер заявив, що високий пресинг протягом усього поєдинку не підходить "вершковим". При цьому він також не хоче, щоб команда грала низьким блоком.

"Я не вважаю, що можна високо пресингувати протягом 90 хвилин. Це не підходить нашому стилю. Є лише кілька команд, які можуть так пресингувати протягом усього матчу. Але важливо знати, як діяти, коли ми граємо високо, а коли – низько. Якщо ти запитаєш, чи подобається мені грати низьким блоком, я скажу, що ні.

Я не хочу, щоб виникали суперечності між тим, що мені подобається, і якостями моїх гравців. Мені подобається пресингувати високо та завершувати атаки за три-чотири секунди після переходу з оборони. Але коли ми граємо низьким блоком, то це завдяки якості команди, а не через пасивність. Мені не подобається страждати, відбиваючись від чотирьох-п'яти кутових поспіль з трьома блискучими сейвами воротаря", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що Реал після п'яти турів чемпіонату Іспанії посідає друге місце в турнірній таблиці. "Вершкові" мають у своєму активі 12 очок і поступаються лише Барселоні, яка виграла всі матчі.

Напередодні підопічні Моурінью розгромили Райо Вальєкано (4:1). Дублем у тій грі відзначився Кіліан Мбаппе.

Наступний поєдинок мадридці проведуть проти Ельче. Він відбудеться 15 вересня та розпочнеться о 22:30 за київським часом.

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