Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Моурінью: Найкраща версія Вінісіуса ще попереду

Олег Дідух — 11 вересня 2026, 17:24
Моурінью: Найкраща версія Вінісіуса ще попереду
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Головний тренер Реала Жозе Моурінью розповів, чому, на його думку, вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор опинився під шквалом критики.

Слова португальського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"У Португалії є приказка: каміння кидають лише в ті дерева, які плодоносять. Що зробив Віні за останні роки? Скільки титулів у Лізі чемпіонів він виграв? Скільки голів він забив? Він – дуже плодовите дерево. І люди кидають каміння, бо чекають на плоди.

Найкраща версія Вінісіуса ще попереду. Та версія, якою він був у минулому сезоні, коли Бернабеу нервував під час матчу проти Бенфіки, і він вирішив долю протистояння. Цей Вінісіус повернеться", – заявив тренер.

У поточному сезоні на рахунку Вінісіуса Жуніора 1 гол і 2 асисти в 5 матчах за Реал у всіх турнірах. Нещодавно фанати Реала засвистали бразильця в матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Інтера (перемога 2:1).

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

Рахунок запросто міг бути 7:6: Моурінью назвав божевільним матч Реал – Інтер у Лізі чемпіонів
Ківу: Моурінью допоміг мені в найважчий момент мого життя
Після нього все зміниться: Моурінью поділився очікуваннями від матчу Реала з Інтером в Лізі чемпіонів
Вони зірвали джекпот: Моурінью – про першу поразку Реала в сезоні
Він продовжує шкодити престижу клубу, який є недоторканним: Моурінью – про ситуацію з Асенсіо

Останні новини