Моурінью: Найкраща версія Вінісіуса ще попереду
Головний тренер Реала Жозе Моурінью розповів, чому, на його думку, вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор опинився під шквалом критики.
Слова португальського фахівця наводить Фабріціо Романо.
"У Португалії є приказка: каміння кидають лише в ті дерева, які плодоносять. Що зробив Віні за останні роки? Скільки титулів у Лізі чемпіонів він виграв? Скільки голів він забив? Він – дуже плодовите дерево. І люди кидають каміння, бо чекають на плоди.
Найкраща версія Вінісіуса ще попереду. Та версія, якою він був у минулому сезоні, коли Бернабеу нервував під час матчу проти Бенфіки, і він вирішив долю протистояння. Цей Вінісіус повернеться", – заявив тренер.
У поточному сезоні на рахунку Вінісіуса Жуніора 1 гол і 2 асисти в 5 матчах за Реал у всіх турнірах. Нещодавно фанати Реала засвистали бразильця в матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Інтера (перемога 2:1).