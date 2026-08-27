Реал Мадрид завдяки хеттрику Мбаппе розгромив Реал Сосьєдад у 2 турі Ла Ліги

У середу, 26 серпня, відбувся матч 2-го туру Ла Ліги, у якому Реал Мадрид вдома розгромив Реал Сосьєдад.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Перший тайм гості протрималися та навіть зрівняли рахунок після голу Мбаппе. Однак у другому таймі "вершкові" забили у ворота суперника ще 3 голи, на що той вже нічим не відповів.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

2-й тур, 26 серпня

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 40 Мбаппе, 1:1 – 44 Сучич, 2:1 – 60 Мбаппе, 3:1 – 68 Вінісіус Жуніор, 4:1 – 80 Мбаппе

Напередодні Бетіс переграв Валенсію.