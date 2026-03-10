Арбелоа назвав джокера Реала, який може вибити Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про лівого вінгера Вінісіуса Жуніора на тлі кадрових втрат команди.

Його цитує сайт "вершкових".

За словами наставника, саме 25-річний бразилець візьме на себе лідерські якості за відсутності Кіліана Мбаппе.

43-річний іспанський спеціаліст запевнив, що лише найкраща версія Вінісіуса допоможе мадридському гранду вибити Манчестер Сіті з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Хто б не вийшов на поле, поки Мбаппе тут – він буде дуже важливий для нас. Ми втратили кількох фундаментально важливих гравців, які заслужено входять в число кращих у світі. Віні Жуніор бере на себе величезну відповідальність і є нашою головною опорою в атаці. Нам потрібен його найкращий рівень, якщо ми хочемо вибити Манчестер Сіті", – сказав коуч Реала.

Відзначимо, що Вінісіус взяв участь у 10-ти матчах "Королівського клубу" у поточному сезоні ЛЧ-2025/26, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.

Перша зустріч вже традиційного протистояння Реал – Манчестер Сіті відбудеться у середу, 11 березня, о 22:00 (за київським часом). Натомість матч-відповідь запланований на 17 березня (22:00).

11 березня європейські гранди проведуть свій вже 16-й лобовий поєдинок. Наразі мінімальною перевагою за кількістю перемог володіє іспанський клуб – 6 проти 5-ти у "містян". Ще 4 гри були зведені внічию.