Реал – Атлетик: прогноз на матч 38 туру Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 38 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Реал вдома прийматиме Атлетик Більбао.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "вершкові", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,48. Нічия – 4,75. Виграш гостей – 6,50.

Поєдинок відбудеться 23 травня на "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 3 грудня 2025 року. Тоді мадридці здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0, де дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Зазначимо, що наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а баски – 12-ту. Вони мають у своєму активі 83 та 45 очок відповідно.

