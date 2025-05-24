Майбутній вільний агент з Баварії отримав спокусливу пропозицію з Туреччини

Вінгер Баварії Лерой Сане може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Туреччини, де на нього претендує Галатасарай.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Цього літа 29-річний німець залишить Мюнхен у статусі вільного агента, оскільки клуб та гравець не змогли домовитися про умови нового контракту.

Цим має намір скористатися Галатасарай, який нещодавно захистив статус чемпіона Туреччини, завдяки чому на клубній емблемі з'явилася п'ята зірка.

За інформацією джерела, "леви" відправили Сане письмову пропозицію, що включає чисту зарплату у розмірі більш ніж 10 мільйонів євро. Також надійшли запити від клубів АПЛ та Наполі.

🚨🟡🔴 Excl | Galatasaray have submitted a top written offer to Leroy #Sané, including a net salary of over €10 million per year!



Enquiries from the Premier League and Napoli have also been made.



FC Bayern still hope to extend his contract, with new talks have taken place. A… pic.twitter.com/0FhKbJwxpp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 24, 2025

У нинішньому сезоні Лерой Сане відзначився 13 голами та 6 асистами в 45 матчах Баварії в усіх турнірах.

Нагадаємо, що президент Баварії Герберт Хайнер підтвердив рішення Флоріана Вірца перейти до Ліверпуля.