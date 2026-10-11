Баварія близька до продовження контракту з лідером команди

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн незабаром продовжить контракт із Барселоною.

При це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, нова угода буде розрахована на чотири роки – до літа 2030 року. Чинний контракт діє до кінця червня 2027 року. Офіційне оголошення про нову угоду очікується найближчими днями.

Минулого літа підписати Кейна намагалися кілька топклубів Європи та Саудівської Аравії, проте 33-річний форвард їм відмовив – його пріоритетом є продовження кар'єри в Баварії.

Раніше ексфорвард Баварії Карл-Хайнц Румменігге заявив, що Кейн заслужив виграти Золотий м'яч-2026. 33-річний англійський форвард виступає за Баварію з літа 2023 року, наразі його вартість оцінюється в 60 мільйонів євро.