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Галатасарай здобув чергове чемпіонство та повісив п'яту зірку на емблему

Станіслав Лисак — 18 травня 2025, 22:46
Галатасарай здобув чергове чемпіонство та повісив п'яту зірку на емблему

Стамбульський Галатасарай здобув перемогу над Кайсеріспором та став чемпіоном Туреччини з футболу.

Зустріч 36 туру Суперліги завершилася з рахунком 3:0. Друге місце гарантовано посів Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью.

Для Галатасарая ця перемога в чемпіонаті 25 в історії, уперше "леви" вигравали місцеву першість ще в 1962-му.

Ювілейний титул дозволяє стамбульському клубу додати п'яту зірку до емблеми.

Також один із голів забив уругвайський воротар Галатасарая Фернандо Муслера, який покине команду в кінці сезону.

Уругваєць перейшов до турецького колективу ще у 2011 році, з того часу провів за "левів" 550 матчів, забив два голи, пропустив – 592 та 194 гри провів на нуль. Також Муслера з Галатасараєм завоював 8 чемпіонських титулів, 5 Кубків та 6 Суперкубків Туреччини.

Галатасарай

Галатасарай

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