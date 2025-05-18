Галатасарай здобув чергове чемпіонство та повісив п'яту зірку на емблему
Стамбульський Галатасарай здобув перемогу над Кайсеріспором та став чемпіоном Туреччини з футболу.
Зустріч 36 туру Суперліги завершилася з рахунком 3:0. Друге місце гарантовано посів Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью.
Для Галатасарая ця перемога в чемпіонаті 25 в історії, уперше "леви" вигравали місцеву першість ще в 1962-му.
Ювілейний титул дозволяє стамбульському клубу додати п'яту зірку до емблеми.
Також один із голів забив уругвайський воротар Галатасарая Фернандо Муслера, який покине команду в кінці сезону.
Уругваєць перейшов до турецького колективу ще у 2011 році, з того часу провів за "левів" 550 матчів, забив два голи, пропустив – 592 та 194 гри провів на нуль. Також Муслера з Галатасараєм завоював 8 чемпіонських титулів, 5 Кубків та 6 Суперкубків Туреччини.