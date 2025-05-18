Галатасарай здобув чергове чемпіонство та повісив п'яту зірку на емблему

Стамбульський Галатасарай здобув перемогу над Кайсеріспором та став чемпіоном Туреччини з футболу.

Зустріч 36 туру Суперліги завершилася з рахунком 3:0. Друге місце гарантовано посів Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью.

Для Галатасарая ця перемога в чемпіонаті 25 в історії, уперше "леви" вигравали місцеву першість ще в 1962-му.

İyiler sonunda mutlaka kazanır. 🦁



Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#5YıldızlıŞampiyon pic.twitter.com/h2XiqOUbGC — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025

Ювілейний титул дозволяє стамбульському клубу додати п'яту зірку до емблеми.

Також один із голів забив уругвайський воротар Галатасарая Фернандо Муслера, який покине команду в кінці сезону.

Уругваєць перейшов до турецького колективу ще у 2011 році, з того часу провів за "левів" 550 матчів, забив два голи, пропустив – 592 та 194 гри провів на нуль. Також Муслера з Галатасараєм завоював 8 чемпіонських титулів, 5 Кубків та 6 Суперкубків Туреччини.