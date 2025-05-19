Баварія втратить зіркового вінгера вільним агентом

Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане влітку поточного року покине Баварію на правах вільного агента.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Internally, Bayern expect that there will be no changes on Leroy Sané's situation and that he will leave the club on a free transfer this summer. Sané and Zahavi are unlikely to back down from their demands, while Bayern will remain firm and won't present a higher offer [@BILD] pic.twitter.com/AxhqoN4znG — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 19, 2025

Контракт Сане із Баварією спливає наприкінці червня поточного року. Переговори щодо нової угоди зайшли в глухий кут. Між пропозицією клубу та вимогами гравця досі є різниця, і жодна зі сторін не планує йти на поступки.

Баварія пропонує Сане зарплату в 10 мільйонів євро на рік та 5,5 мільйонів бонусів. Вінгер разом зі своїм агентом Піні Захаві наполягає на зарплаті в 12 мільйонів плюс 3 мільйони бонусів.

Найімовірніше, 29-річний гравець збірної Німеччини покине Баварію на правах вільного агента. Він виступає за мюнхенський клуб з літа 2020 року. У поточному сезоні на рахунку Сане 13 голів і 6 асистів у 45 матчах за Баварію в усіх турнірах.