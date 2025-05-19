Баварія втратить зіркового вінгера вільним агентом
Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане влітку поточного року покине Баварію на правах вільного агента.
Про це повідомляє Bayern & Germany.
Контракт Сане із Баварією спливає наприкінці червня поточного року. Переговори щодо нової угоди зайшли в глухий кут. Між пропозицією клубу та вимогами гравця досі є різниця, і жодна зі сторін не планує йти на поступки.
Баварія пропонує Сане зарплату в 10 мільйонів євро на рік та 5,5 мільйонів бонусів. Вінгер разом зі своїм агентом Піні Захаві наполягає на зарплаті в 12 мільйонів плюс 3 мільйони бонусів.
Найімовірніше, 29-річний гравець збірної Німеччини покине Баварію на правах вільного агента. Він виступає за мюнхенський клуб з літа 2020 року. У поточному сезоні на рахунку Сане 13 голів і 6 асистів у 45 матчах за Баварію в усіх турнірах.