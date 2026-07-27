Головний арбітр фіналу ЧС-2026 завершив професійну кар'єру

Головний арбітр фінального матчу чемпіонату світу-2026 із футболу Славко Вінчич завершив кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба Футбольного союзу Словенії.

Саме вирішальний поєдинок Мундіалю, який відбувся 19 липня в Нью‑Джерсі, став останнім для 46-річного словенця. В ньому збірна Іспанії у додатковий час здолала Аргентину (1:0).

Зазначимо, що Вінчич є суддею ФІФА з 2010 року. Він також працював на матчах останніх двох чемпіонатів Європи та на ЧС-2022 у Катарі.

У 2022 році словенець обслуговував фінал Ліги Європи між німецьким Айнтрахтом і шотландським Рейнджерс. Також він судив фінал Ліги чемпіонів-2023/24, в якому мадридський Реалом переграв дортмундську Боруссію.

Нагадаємо, що після призначення на фінал чемпіонату світу Вінчич не зміг стримати емоцій. Він розплакався одразу після оголошення свого імені.