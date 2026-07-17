Легенда збірної Шотландії завершив кар’єру

Відомий шотландський голкіпер Крейг Гордон ухвалив рішення завершити кар'єру в віці 43 років.

Про це повідомив сам спортсмен на особистій сторінці в Інстаграмі.

Більшу частину своєї кар'єри Гордон провів у Хартс. Він є вихованцем цього клубу, за першу команду виступав у 2001 – 2007 роках, після чого повернувся в 2020 році та провів у рідному клубі заключні 6 років своєї кар'єри. Окрім цього Гордон виступав за Коуденбіт, Сандерленд і Селтік.

У період з 2004 до 2026 року Гордон провів 84 матчі за збірну Шотландії, у складі якої їздив на чемпіонат світу 2026 року. Щоправда, на мундіалі ветеран жодного разу на поле не вийшов.

Раніше повідомлялося про те, що Нуссаїр Мазрауї може завершити кар'єру в віці 28 років.