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Легенда збірної Шотландії завершив кар’єру

Олег Дідух — 17 липня 2026, 13:25
Легенда збірної Шотландії завершив кар’єру
Крейг Гордон
Getty Images

Відомий шотландський голкіпер Крейг Гордон ухвалив рішення завершити кар'єру в віці 43 років.

Про це повідомив сам спортсмен на особистій сторінці в Інстаграмі.

Більшу частину своєї кар'єри Гордон провів у Хартс. Він є вихованцем цього клубу, за першу команду виступав у 2001 – 2007 роках, після чого повернувся в 2020 році та провів у рідному клубі заключні 6 років своєї кар'єри. Окрім цього Гордон виступав за Коуденбіт, Сандерленд і Селтік.

У період з 2004 до 2026 року Гордон провів 84 матчі за збірну Шотландії, у складі якої їздив на чемпіонат світу 2026 року. Щоправда, на мундіалі ветеран жодного разу на поле не вийшов.

Раніше повідомлялося про те, що Нуссаїр Мазрауї може завершити кар'єру в віці 28 років.

Гордон Завершення кар'єри

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