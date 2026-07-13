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Колишня дев'ята ракетка світу оголосив про завершення кар'єри

Денис Іваненко — 13 липня 2026, 15:15
Колишня дев'ята ракетка світу оголосив про завершення кар'єри
Роберто Баутіста Агут
Соцмережі тенісиста

38-річний іспанський тенісист Роберто Баутіста Агут (180) завершив професійну кар'єру.

Про це спортсмен повідомив у своїх соцмережах.

Він зачохлив ракетку виступом на домашньому турнірі. Досвідчений гравець подякував усім, хто його підтримував.

"Кубок Іспанії з тенісу став моїм останнім турніром як професіонала. Я з нетерпінням чекав, що це відбудеться в Іспанії, і цей легендарний турнір став ідеальною сценою для прощання. Дякую тим, хто був зі мною протягом цієї подорожі, і теніс за все, що він мені дав", – написав Баутіста Агут.

Зазначимо, що Роберто протягом кар'єри виграв 12 турнірів АТР. Він найвище підіймався в рейтингу у 2019 році, коли розташовувався на дев'ятій сходинці.

У складі збірної Іспанії ставав переможцем Кубку Девіса, також доходив до півфіналу Вімблдона. Загалом протягом кар'єри заробив близько 20 мільйонів доларів призових.

Нагадаємо, що напередодні завершився трав'яний "мейджор". Його переможцем в одиночному чоловічому розряді став Яннік Сіннер, який у фіналі здолав Александра Звєрєва.

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