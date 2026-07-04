Захисник збірної Аргентини міг завершити кар’єру минулого року

Центральний захисник Манчестер Юнайтед і збірної Аргентини Лісандро Мартінес зізнався, що міг завершити кар'єру минулого року.

Слова 28-річного гравця наводить Фабріціо Романо.

"Я розглядав можливість завершення кар'єри минулого року, коли порвав хрестоподібну зв'язку коліна. Я просто більше не хотів страждати. Я був пригнічений, але потім у мене народилася донька, і це мене врівноважило. Я побачив, яких зусиль доклала моя дружина, народжуючи дитину, і сказав собі: "Як я можу здатися?", – розповів аргентинець.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 липня Мартінес став героєм матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Кабо-Верде, оформивши гол+пас. Аргентина здобула важку перемогу 3:2 у овертаймі.