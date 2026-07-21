Знаменитий англійський арбітр завершив кар’єру

Відомий англійський рефері Ентоні Тейлор ухвалив рішення завершити свою кар'єру судді у віці 47 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Кар'єра Тейлора як арбітра тривала понад два десятиліття, за цей час він відпрацював на 831 матчі. Зокрема, він обслуговував фінали Кубку Англії 2017 і 2020 років, Кубку ліги-2015 і матч за Суперкубок Англії-2015.

Міжнародна кар'єра Тейлора тривала 14 років. Він працював на чемпіонатах світу 2022 і 2026 років, Євро-2020 і 2024, а також на клубних чемпіонатах світу 2022 і 2025 років. Обслуговував фінал Ліги Європи-2023.

Заключним матчем у кар'єрі Тейлора став матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 Португалія – Іспанія (0:1). Сумарно на мундіалях відсудив 5 матчів за кар'єру.