Ексчемпіон світу розповів, коли завершить кар’єру

Зірковий данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен заявив, що, ймовірно завершить кар'єру після домашнього чемпіонату світу 2029 року в Копенгагені.

Слова чемпіона світу-2020 наводить WielerFlits.

"Усьому приходить кінець, і для мене ним стане той день, коли я більше не зможу боротися за перемоги. Тоді я більше не захочу бути в пелотоні. Перетворитися з лідера команди на того, хто завжди має допомагати, – це дуже важко для мене. План полягає в тому, щоб зупинитися після чемпіонату світу в Копенгагені в 2029 році.

Це не означає, що я вже склав плани на життя після завершення кар'єри. Я все ще повністю зосереджений на велоспорті: зараз головна мета – зелена майка. І в найближчі роки я продовжуватиму полювати за тим, чого мені так бракує – перемога на Монументі. А потім я хочу вигравати ще", – заявив Педерсен.