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Ексчемпіон світу розповів, коли завершить кар’єру

Олег Дідух — 16 липня 2026, 14:50
Ексчемпіон світу розповів, коли завершить кар’єру
Мадс Педерсен
Getty Images

Зірковий данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен заявив, що, ймовірно завершить кар'єру після домашнього чемпіонату світу 2029 року в Копенгагені.

Слова чемпіона світу-2020 наводить WielerFlits.

"Усьому приходить кінець, і для мене ним стане той день, коли я більше не зможу боротися за перемоги. Тоді я більше не захочу бути в пелотоні. Перетворитися з лідера команди на того, хто завжди має допомагати, – це дуже важко для мене. План полягає в тому, щоб зупинитися після чемпіонату світу в Копенгагені в 2029 році.

Це не означає, що я вже склав плани на життя після завершення кар'єри. Я все ще повністю зосереджений на велоспорті: зараз головна мета – зелена майка. І в найближчі роки я продовжуватиму полювати за тим, чого мені так бракує – перемога на Монументі. А потім я хочу вигравати ще", – заявив Педерсен.

Наразі Педерсен бере участь у Тур де Франс-2026, де виграв етап і лідирує у боротьбі за зелену майку найкращого спринтера. 30-річний данець 6 разів фінішував на подіумі Монументу, проте досі не виграв жодного.

Завершення кар'єри Мадс Педерсен

Мадс Педерсен

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