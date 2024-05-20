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Покер Серлота у ворота Луніна, що може позбавити Довбика Золотої бутси: огляд матчу Вільярреал — Реал Мадрид

Станіслав Лисак — 20 травня, 07:43
Покер Серлота у ворота Луніна, що може позбавити Довбика Золотої бутси: огляд матчу Вільярреал — Реал Мадрид

Вільярреал та Реал Мадрид розписали результативну нічию в межах 37 туру іспанської Ла Ліги. Покером у складі "жовтої субмарини" відзначився норвезький форвард Александер Серлот, який обійшов українського нападника Артема Довбика в бомбардирській гонці чемпіонату Іспанії.

Голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відіграв повний матч та отримав оцінку 6,5 за версією SofaScore.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
37 тур, 19 травня

Вільярреал — Реал Мадрид 4:4 (1:4)

Голи: 0:1 - 14 Гюлер, 0:2 - 30 Хоселу, 1:2 - 39 Серлот, 1:3 - 40 Лукас, 1:4 - 45+2 Гюлер, 2:4 - 48 Серлот, 3:4 - 52 Серлот, 4:4 - 56 Серлот

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У поточному сезоні Лунін відіграв 31 матч за Реал, пропустив 32 м'ячі та 12 поєдинків провів на нуль.

Повідомлялося, що мадридці не будуть продавати українського воротаря менше ніж за 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Лунін не потрапив до символічної збірної Ла Ліги. До п’ятнадцятки найкращих увійшов інший українець.

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