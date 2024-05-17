Українець потрапив у символічну збірну сезону Ла Ліги

Нападник Жирони Артем Довбик увійшов до п’ятнадцятки найкращих гравців Ла Ліги-2023/24.

Символічна збірна була опублікована на офіційному сайті Ла Ліги.

Воротар: Унаї Сімон (Атлетік Більбао)

Захисники: Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер (Реал), Мігель Гутьєррес (Жирона), Рональд Араухо (Барселона)

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Федеріко Вальверде (Реал), Алеш Гарсія (Жирона), Ілкай Гюндоган (Барселона), Іско (Бетіс)

Нападники: Артем Довбик, Савіо (Жирона), Роберт Левандовський (Барселона), Вінісіус Жуніор (Реал), Антуан Грізманн (Жирона)

Цього сезону Артем забив 20 голів та віддав 7 асистів у 34 турах. Наразі він лідирує в гонці бомбардирів Ла Ліги. Найближчі переслідувачі українця Джуд Беллінгем та Александер Серлот мають у своєму активі 19 м’ячів.

У чемпіонаті Іспанії також виступають Андрій Лунін (Реал), Віктор Циганков (Жирона) та Роман Яремчук (Валенсія).