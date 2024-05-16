Принциповий суперник Реала хоче підписати Луніна

Український воротар Реала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Атлетика Мадрид.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Зазначається, що керівницво "матрасників" розглядає українця як заміну Яну Облаку, який у літнє трансферне вікно може покинути команду. Серед потенційних варіантів називаються клуби Саудівської Аравії.

У поточному сезоні українець відіграв 30 матчів за свій клуб, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків провів на нуль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Реал не буде продавати Луніна менше ніж за 30 мільйонів євро.