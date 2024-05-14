Реал не буде продавати Луніна менше ніж за 30 млн євро — джерело

Мадридський Реал не буде продавати українського голкіпера Андрія Луніна, якщо за нього пропонуватимуть менше ніж 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання Defensa Central.

За інформацією джерела, "вершкові" планують продовжити угоду з українцем до 2029 року з однією умовою. Реал може погодитися на переговори про трансфер Луніна, якщо за українця запропонують не менше 30 мільйонів євро. За такого варіанту перехід голкіпера в інший клуб цілком можливий. Видання додає, що все також залежить від того, чи виграє Лунін конкуренцію у Тібо Куртуа.

У поточному сезоні українець відіграв 30 матчів за свою команду, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків відстояв на нуль.

Попри те, що Лунін допоміг королівському клубу перемогти Баварію та вийти у фінал Ліги чемпіонів-2023/24, питання його участі у вирішальному поєдинку залишається відкритим.

Тренер воротарів Реала Луїс Льопіс вважає, що у фіналі ЛЧ має зіграти Куртуа.