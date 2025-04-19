Лунін повернувся в заявку Реала після травми

Голкіпер збірної України Андрій Лунін увійшов до заявки Реала на матч чемпіонату Іспанії проти Атлетика Більбао.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу, яка опублікувала заявку команди Карло Анчелотті на матч.

Таким чином, Лунін повернувся в заявку Реала після пропуску матчу про Арсенала в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (поразка 1:2 16 квітня). У п’ятницю, 18 квітня, український голкіпер відновив тренування з Реалом після травми.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, пропустивши у них 19 голів і 4 рази відстоявши "на нуль". Контракт воротаря збірної України з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.

Матч Реал – Атлетик Більбао відбудеться в неділю, 20 квітня. Початок – о 22:00 за київським часом.