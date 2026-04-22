Визначилися два головних претенденти на Бернарду Сілву

Барселона та лондонський Арсенал є двома головними претендентами на підписання португальського півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

Про це повідомляє ESPN.

Саме Барселона є пріоритетним варіантом продовження кар'єри для 31-річного португальця. Арсенал також зацікавлений у послугах Сілви, проте сам гравець не впевнений у тому, чи готовий він перейти у стан прямих конкурентів Манчестер Сіті.

Португалець вважає, що ще готовий грати на найвищому рівні, тому не розглядає варіант із переходом на Близький Схід. Також у послугах Сілви зацікавлена Бенфіка. Хавбек хотів би завершити кар'єру в рідному клубі, проте для нього повернення у Лісабон – питання більш віддаленої перспективи.

Нагадаємо, раніше Манчестер Сіті, за який Сілва виступає з 2017 року, оголосив про відхід гравця наприкінці сезону на правах вільного агента.