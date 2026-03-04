Кінець епохи жалюгідності: як Майкл Каррік відроджує Манчестер Юнайтед

Що б не сталося у майбутньому, призначення Майкла Карріка тренером Ман Юнайтед – одне з головних рішень АПЛ-2025/26.

До Майкла "Червоні дияволи" плелися в середині таблиці, їх роз'їдали чвари.

З ним – команда вперше за майже 3 роки завершила тур у топ-3.

Каррік робить те, що не зміг Рубен Аморім – знаходить спільну мову з багатомільйонними новачками, слухає їх і грає на їхніх сильних сторонах.

Ну, а Мбемо, Кунья, Шешко, Доргу та інші відповідають йому перемогами...

***

Тренерська кар'єра Майкла Карріка почалася з того, що Жозе Моурінью вручив йому символи професії – свисток та аспірин.

То була весна 2018-го, і Каррік готувався до останнього, 464-го матчу за Юнайтед.

І от зараз він знову на "Олд Траффорд", і знову герой.

Фанати буквально вимагають призначити Карріка головним тренером, а не виконуючим обов'язки. Вже давно ці трибуни не переживали такого ентузіазму.

"Це приємно, адже це місце так багато для мене означає. Бачити стільки позитиву навколо, і як всі насолоджуються грою... Не буду брехати, бути причетним до цього – прекрасне відчуття", – каже він.

Завжди скромний, стриманий і, головне, закоханий у ці кольори.

"Я не просто грав за МЮ, я жив для нього", – починається автобіографія Карріка.

І від того те, що відбувається, виглядає особливо казково.

***

6 перемог та 1 нічия в 7 матчах; підйом з 6-го на 3-тє місце в АПЛ – ось робота Майкла.

Наразі у МЮ друга найкраща серія без поразок у всіх топлігах після Інтера.

Ба більше, вони й третіми в АПЛ не були з травня 2023-го.

Причому це ж не простий календар, адже Каррік розпочав зі скальпів над головними претендентами на чемпіонство – Арсеналом (3:2) та Ман Сіті (2:0).

У МЮ майже нема легких перемог, проте зненацька відродився давно забутий характер, що призводить до голів у вирішальні хвилини, як-от від Шешка Фулгему (3:2) та Вест Гему (1:1).

Команда знову посміхається; гравці підбадьорюють один одного.

"Я ж тобі казав!" – кричить Бріан Мбемо, схопивши за голову Беньяміна після голу у ворота Крістал Пелас (2:1).

🚨🎙️| Bastian Schweinsteiger on #MUFC current form under Carrick:🗣️



This is what Man United is all about, always winning, playing and winning big competitions like the Champions League PL, I think Carrick is gradually bringing back that fear factor. pic.twitter.com/9dr2dKyDlt — rú𝑩𝑬𝑵 🇵🇹 (@Utdbeni) February 24, 2026

Ясно, що це не триватиме вічно, спад обов'язково буде, бо недоліків ще вистачає, проте зараз Каррік робить саме те, чого не дочекалися від Рубена Аморіма – ліпить колектив з дорогих та дуже різношерстих індивідуалістів.

***

І Аморім сам винен.

От ви билися б за тренера, який публічно над вами знущається?

"Я відчуваю тривогу щоразу, як Доргу торкається до м'яча. У мене нерви. Йому треба вести гру спокійніше", – якось говорив Рубен.

А Маркуса Рашфорда, що зараз дуже гідно грає в оренді за Барселону, взагалі опустив на саме дно:

"Я скоріше випущу Жорже Вітала (63-річного тренера воротарів – прим.), ніж такого гравця, що не викладається кожен день на 100%. І мінятися я не буду".

Аморім, бачте, думав, що гравцям корисно чути, що їх "багато хто вважає найгіршим Юнайтед в історії".

А виявилося, що ні.

Виявилося, що лагідний, розуміючий Каррік куди краще підійшов групі, що й так вигрібала від преси щотижня.

Bruno Fernandes has said that Michael Carrick has given the players 'more freedom'.



By simply looking at these heat maps you wouldn't think that's true but more structure often brings a sense of freedom.



It's freedom within the form. pic.twitter.com/ZCUQ3lKsjQ — David Garcia (@IJaSport) February 24, 2026

І це далеко не єдине, у чому вони різні.

Наприклад, Аморім вважав, що після невдач команда має тренуватися особливо довго; його сесії тривали аж до вечора. Тим часом заняття в Карріка інтенсивніші і завжди закінчуються о 13:00; далі індивідуальна робота за бажанням.

Вейн Руні розповідав, як перед Арсеналом Каррік помітив, що команда у гарних кондиціях, і... зупинив тренування та відпустив всіх додому, аби набралися позитиву до матчу.

Цей несподіваний хід так окрилив скутих доти "Дияволів", що Матеус Кунья забив ось це.

Ще Аморім рідко спілкувався з командою після ігор, а от Каррік це робить завжди.

Рубен лише раз (!) бував на матчі молодіжки МЮ, а Майкл постійно там, в курсі справ, запрошує молодих до основи.

Він попросив водія клубного автобусу виїздити на домашні матчі на 15 хвилин пізніше, аби трибуни вже були заповнені й співали, коли команда прибуває.

"Є щось особливе в цьому місці. Його потрібно відчути", – вважає він.

Гравець не розуміє, чому не грає? Каррік підходить і пояснює, що саме треба надолужити. У футболіста проблеми поза полем? Тренер став першим, до кого можна звернутися.

І отак за лічені тижні Майкл здобув величезний авторитет.

Він-то може й тимчасовий, але навіть не приховує планів:

"Усе це тільки початок".

🚨🎙️ Juan Mata on Michael Carrick:



“Michael gets it.

Smart. Calm. Obsessed with the game.



As a person? I love him.

As a leader? Players buy in instantly.



He knows how to win people over and the results are showing.



I’m genuinely enjoying watching his team right now.” 🔥⚽ pic.twitter.com/xxpNv02x6m — Brizzy (@Utdbrizzy) February 26, 2026

***

Штаб Майкла тієї ж думки.

Як і кожному молодому тренеру, йому був потрібен досвідчений асистент, і ним став 55-річний Стів Голланд, що півтора десятиліття працював на Челсі та збірні Англії.

Строгий, але справедливий – так кажуть. І це Голланд нарізає кожному гравцеві відео його помилок – так зване "домашнє завдання".

🚨 The brains behind Carrick-Ball; Steve Holland.



▪️ Assistant to Carlo Ancelotti

🏆 Won the Premier League in 2010



▪️ Assistant to Roberto Di Matteo

🏆 Won the Champions League in 2012



▪️ Assistant to José Mourinho

🏆 Won the Premier League in 2015



▪️ Assistant to Antonio… pic.twitter.com/cUsNqUr9ps — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 8, 2026

Джонатан Вудгейт та Джонні Еванс – колишні елітні захисники, і саме обороною вони й займаються.

Тревіс Бінніон – колишній тренер молодіжки МЮ, і логічно Каррік передав йому опіку над наймолодшими гравцями основи. Саме Бінніон "веде" Шешка, який переживає найкращий місяць після переїзду з Німеччини.

Ну, і бонус – команда із п'яти аналітиків, яких очолює такий собі Бен Паркер.

"А тепер виходьте на поле і просто насолодіться грою!" – такою була звичайна передматчева промова легенди МЮ Метта Басбі.

Зараз в елітний футбол так не зіграєш, тож у Карріка все дуже наворочено. Ці аналітики щодня постачають йому папки, де аналіз відео, інформації та даних щодо суперників та, власне, МЮ. Вони шукають способи покращення разом з тренерами. Наприклад, пам'ятний гол Мбемо після хитрого розіграшу кутового – це спільна робота Еванса та аналітика Кайто Хасегави.

"Чудово, коли все виходить. Звичайно, у всіх нас різні ідеї, але цього разу хлопці впоралися круто", – нахвалював їх Каррік.

Він вміє делегувати – це надважливо.

Під час матчів команда аналітиків завжди сидить під дахом, щоб краще бачити розстановку сил. У Бінніона при собі телефон – вони набирають його, якщо помічають термінове. А вже Каррік вирішує, повідомляти це гравцям під час гри чи чекати перерви.

Одне незмінне – він завжди втручається лагідно:

"Я б порадив зробити ось так. Це було б чудово для команди".

***

І ніяких тактичних перестановок, що ослабляють своїх. Навпаки!

Це Аморім навіщось гнав підстаркуватого Каземіро високо в поле, де його обіграли 28 разів за перше коло АПЛ.

Каррік перекинув цю роботу на атлетичного, невтомного Коббі Мейну, тоді як бразилець цементує зону перед захисниками – тобто, виконує те, в чому він зараз найкращий.

Мапа дотиків Коббі Мейну в АПЛ-2025/26, nytimes.com

Понад те, Мейну, якого раніше ігнорували, звільнив від купи чорнової роботи ще й Бруну Фернандеша, якого теж за осінь обіграли в АПЛ 25 разів. Ну не захисник він! Сила португальця – у створених гольових моментах.

"Бруну був ніби видатний скульптор, якого найняли виконувати роботу сантехніка", – красиво порівняв журналіст Біллі Вайлдер.

І взагалі високого пресингу поменшало. МЮ заграв акуратніше, компактніше, десь цинічніше.

Здвоєний лівий фланг від Патріка Доргу та Люка Шоу стабілізував цю зону для МЮ, аж поки данець не вибув через травму – ще одне гарне рішення Карріка.

Типово для новітньої АПЛ "Червоні дияволи" мають заготовки під кожен стандарт.

Так, є проблеми з пробиванням ешелонованих оборон, але в кого їх зараз немає? Навіть лідер, Арсенал, вирішує це грубуватими "стандартами". Каррік намагається робити те саме, плюс використовує вертикальні ривки Бруну, зміщення Мбемо.

"Я звик до того, що сер Алекс вимагав грати вперед – через біг чи пас. Понад усе він прагнув порушити схему суперника, зробити її структурно хаотичною, змусити нервувати. Він постійно повторював: "Проникнення! Проникнення!" – писав він у книзі.

А вже після перемоги над Крістал Пелас розповів свій власний план на гру:

"Іноді в іграх треба знаходити простір за спинами. Ми хотіли зробити більше проривів і бути трохи агресивнішими, атакуючи їхню лінію захисту".

Ага-ага. Все те, що у Фергі.

Залежність результатів МЮ від володіння м'ячем вражає, nytimes.com

***

Хтось скаже – гей, та 7 турів – замало для остаточних висновків.

І це правда, так і є.

Разом з тим, ігнорувати зміни в одному з найпопулярніших клубів світу теж неправильно.

Під орудою Карріка фани МЮ переживають найкращий час за кілька років – і це доконаний факт. Не лише результати, а й гра, драйв, відданість команди вийшли на новий рівень за якихось 2 місяці.

І при цьому жодного дурного скандалу.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Michael Carrick is set to become Manchester United’s permanent manager next season after a successful meeting with the board today. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😳🔴



He is expected to sign a three-year contract with the option for a further year, worth £16M including bonuses.… pic.twitter.com/4kZNTHZSfr — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 2, 2026

На місці Джима Реткліффа зараз би не про мігрантів балачку вести, а хапатися за шанс.

У 2021-му Каррік вже був в.о. тренера Ман Юнайтед, і тоді здолав Арсенал (3:2), Вільярреал (2:0) та зіграв внічию з Челсі (1:1), перш ніж "мудрі" боси призначили Ральфа Рангніка, а Майкл поїхав до Мідлсбро, де геть непогано себе показав.

Зараз-от Каррік повторно в.о у Юнайтед. – і результати знову більш ніж вдалі.

На випадковий збіг це зовсім не схоже.

