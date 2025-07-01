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Зоря може підписати захисника, який трохи пограв за Динамо – журналіст

Олексій Мурзак — 1 липня 2025, 21:52
Зоря може підписати захисника, який трохи пограв за Динамо – журналіст
Валерій Лучкевич
ФК Динамо Київ

29-річний захисник Валерій Лучкевич, який напередодні покинув Динамо, може залишитися в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, гравець може продовжити кар'єру в Зорі. Ним нібито цікавиться новий-старий тренер Зорі Віктор Скрипник.

"Лучкевич добре вписався б у "ромб" Віктора Скрипника. Він пішов з Динамо, і він напевне міг би бути гравцем для такої схеми", – додав Співаковський.

Лучкевич приєднався до Динамо на початку березня 2025 року. За цей час провів три матчі: два в Українській Прем'єр-лізі (загалом 11 хвилин ігрового часу) та один у Кубку України (79 хвилин).

Раніше повідомлялося, що Зорю може залишити нападник Пилип Будківський.

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Валерій Лучкевич

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