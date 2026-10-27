УПЛ оголосила символічну збірну, найкращого гравця та тренера 10 туру
Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну, найкращого гравця та тренера 10 туру.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Так, обидві індивідуальні нагороди забрали представники луганської Зорі, яка зіграла внічию із Шахтарем – найкращим гравцем став Олександр Сапутін, а тренером – Віктор Скрипник.
Також до символічної збірної увійшли центрбеки луганців Джордан і Богдан Кушніренко.
Символічна збірна 10 туру УПЛ
Сапутін – Крушинський, Джордан, Кушніренко, Крупський – Салабай, Станковські, Михайленко, Кастільйо, Гаджиєв – Краснопір
11 тур чемпіонату України стартує 30 жовтня матчем Шахтаря та Оболоні. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні криворізький Кривбас оголосив про призначення Олександра Петракова на посаду головного тренера.