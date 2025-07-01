Гравець Динамо виступатиме за Зорю

Захисник київського Динамо Навін Малиш буде виступати за луганську Зорю на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2025/2026.

Другу половину попереднього сезону футболіст провів у оренді в полтавській Ворсклі, у складі якої взяв участь у 13 матчах чемпіонату України. На його рахунку три м’ячі.

Раніше повідомлялося, що Зорю може залишити нападник Пилип Будківський. Також стало відомо про інтерес луганського колективу до ексфутболіста Динамо, який покинув клуб цього літа.