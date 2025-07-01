Колишній форвард збірної України може залишити Зорю – джерело

Нападник Зорі Пилип Будківський може покинути команду після приходу нового-старого головного тренера Віктора Скрипника.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Скрипник вже провів розмову з 33-річним футболістом, проте поки говорити про підсумки цієї розмови рано.

Форвард не завжди вписувався до складу луганчан ще під час першого приходу Скрипника, який віддавав перевагу грі "ромбом", і тому грав нерегулярно і не завжди на своїй позиції. Така ситуація може повторитися і після другого приходу тренера в луганську команду, і тому доля Будківського в Зорі залишається під питанням.

Також Скрипник сподівається, що луганський клуб підпише іншого форварда під час літнього трансферного вікна, після чого і буде вирішена доля Пилипа.

Водночас президент Зорі Євген Геллер готовий відпустити футболіста, але тільки в іноземний клуб, так як не хоче посилювати конкурентів у чемпіонаті.

Нагадаємо, у суботу, 28 червня, Зоря провела свій перший спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.