Леоненко відповів на слова Яремчука: Йому краще не потрапляти мені на очі

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував слова форварда Олімпіакоса та збірної України Романа Яремчука, які той опублікував у Instagram.

Про це повідомляє Sport-express.ua.

Яремчук у пості підбив підсумки 2024 року, де серед іншого написав, що 2024 рік дай йому багато дов*****ів, та серед світлин додав фото Леоненка.

"Яремчук – це пустишка! Із запасними не дуже-то й хочеться розмовляти. Нехай краще своєму агенту пам'ятник поставить, що примудряється його скрізь "втюхувати". А поки Яремчуку краще не потрапляти мені на очі, щоб я розбирав його гру. Дам йому пораду на майбутнє – старших треба поважати, а не ображати", – сказав у відповідь Леоненко.

Нагадаємо, Олімпіакос підписав контракт із 28-річним українцем влітку 2024 року. За останніми чутками, вже в січні Яремчук може залишити грецьку команду.

В Олімпіакосі здивовані тим, що в національній збірній українець показує зовсім інший футбол. "Червоно-білі" вже навіть визначилися з ціною на 29-річного нападника.