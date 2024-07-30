Нападник збірної України та бельгійського Брюгге Роман Яремчук став гравцем грецького Олімпіакоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 28-річного футболіста із "червоно-білими" укладено до 2028 року. В минулому сезоні він грав на правах оренди за іспанську Валенсію, за яку у 29-х матчах відзначився чотирма голами.

Також Яремчук провів 58 матчів за збірну України, з якою він грав на Євро-2024, де забив переможний гол у ворота Словаччини. Він входить у четвірку найкращих бомбардирів національної команди.

Минулого сезону Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину. Команду очолює досвідчений іспанський тренер Хосе Луїс Менділібар, який у сезоні-2022/23 виграв Лігу Європи з Севільєю.

Нагадаємо, протягом усього літа з’являлися трансферні чутки щодо українця. Найбільший інтерес виявляв турецький Трабзонспор, але сам Роман не захотів переходити в цей клуб.