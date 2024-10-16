Леоненко – про гру Мудрика: Тепер його Мішка-кутовий буду називати

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував вінгера збірної України Михайла Мудрика.

Його слова передає Збірна.

"Мішка-70, він же регбіст, а тепер уже я його Мішка-кутовий буду називати. Я взагалі не розумію, куди він б'є під час кутових? Його можна відзначити тільки на початку гри, коли він пробіг і віддав на Шапаренка, а той із моменту зробив немомент, а потім увесь матч, напевно, думав про це. Це єдине, що зробив учора Мішка-кутовий. Він у кожному матчі має різницю робити і з напівмоментів голи забивати, якщо його зіркою вважають. А такого нема", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.

Варто зазначити, що переможний гол у матчі проти грузинів забив саме Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.