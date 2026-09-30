Постав хоч мого кота, різниці не відчуєте: Леоненко розніс збірну України за матч із Грузією

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко оцінив виступ збірної України в матчі проти Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй.

Про це повідомляє Sport-express.

Експерт залишився розчарований поєдинком. Він розкритикував гру "синьо-жовтих" і тренера команди:

"Навряд чи комусь сподобався цей футбол. А в мене головне запитання до вболівальників: навіщо потрібен тренер, щоб ось так грати? Точніше, не грати, а просто бути присутніми на полі. Можна привітати: одне очко заробили. Але що далі? У мене до Мальдери просте запитання: а він знає, що є ще й інші ворота? Що ми робили на полі всі 93 хвилини? Таке враження, що про атаку взагалі не йдеться – ні в роздягальні, ні на установці. Це я кажу про те, що побачив на полі. Та й з угорцями теж: де ми там побачили атаку? Коли команда не створює моментів, уже треба бити на сполох. Це стосується будь-якого клубу чи збірної. Якщо моментів немає, то це тренер-руйнівник. І то, як бачимо, не завжди все вдається зруйнувати".

Леоненко заявив, що з такою грою збірній України нічого робити в елітному дивізіоні Ліги націй. Йому не подобається захисний стиль команди Андреа Мальдери у двох стартових турах.

"Якщо хочемо потрапити до Ліги А, треба розуміти, що ми там робитимемо. Гратимемо у футбол чи, як завжди, тільки від оборони? Тоді я одразу запитую: а навіщо потрібен тренер? Щоб грати на контратаках, тренер не потрібен – постав хоч мого кота Аватара, різниці не відчуєте. Сказав: "Ти граєш один в один, ви страхуєте один одного, закриваєте Хвічу, на стандартах кожен відповідає за свого". Все. Ось я тобі й розповів, що головне у футболі нашої збірної. А тепер уявіть, що нам треба перемагати: контролювати м'яч, упевнено йти вперед. Скільки тоді пропустимо? І воротар знову може стати найкращим, навіть якщо йому заб'ють два, три чи більше м'ячів. Ось про що треба думати", – сказав експерт.

Зазначимо, що в наступному турі збірна України зіграє з Північною Ірландією. Матч відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наразі обидві команди мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.

Раніше Мирон Маркевич оцінив виступ "синьо-жовтих" у поєдинку проти грузинів. Він похвалив гру команди в захисті й також відзначив проблеми в атаці.