Ліга чемпіонів – це пріоритет: Леоненко назвав фаворита на "Золотий м'яч-2026"

Колишній форвард київського Динамо Віктор Леоненко назвав свого фаворита на "Золотий м'яч-2026", виділивши лідера Баварії.

Про це повідомляє УФ.

"Для мене однозначно Кейн. По-перше, він стабільний. По-друге, дофіга голів за Баварію забив. Думаю, це відповідь. Тому я б віддав йому, але взагалі треба віддавати комусь із ПСЖ. Ліга чемпіонів – це пріоритет. Проте Дембеле вже отримував нагороду торік, тож двічі поспіль йому не дадуть.

У Баварії забивати легше: вона всіх ганяє в Німеччині, постійно виграє чемпіонат. Коли граєш у сильній команді, голи даються простіше. Але великий плюс Кейна в тому, що він забиває ще й за збірну. Що стосується інших претендентів, то Ямал ще молодий, а у Мбаппе погана преса. Хоча француз теж забиває дуже багато", – сказав Леоненко.