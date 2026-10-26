Ліга чемпіонів – це пріоритет: Леоненко назвав фаворита на "Золотий м'яч-2026"
Колишній форвард київського Динамо Віктор Леоненко назвав свого фаворита на "Золотий м'яч-2026", виділивши лідера Баварії.
Про це повідомляє УФ.
"Для мене однозначно Кейн. По-перше, він стабільний. По-друге, дофіга голів за Баварію забив. Думаю, це відповідь. Тому я б віддав йому, але взагалі треба віддавати комусь із ПСЖ. Ліга чемпіонів – це пріоритет. Проте Дембеле вже отримував нагороду торік, тож двічі поспіль йому не дадуть.
У Баварії забивати легше: вона всіх ганяє в Німеччині, постійно виграє чемпіонат. Коли граєш у сильній команді, голи даються простіше. Але великий плюс Кейна в тому, що він забиває ще й за збірну. Що стосується інших претендентів, то Ямал ще молодий, а у Мбаппе погана преса. Хоча француз теж забиває дуже багато", – сказав Леоненко.
Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають саме Гаррі Кейна.
Нагадаємо, що на початку вересня було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Церемонія вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні.
Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.