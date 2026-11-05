Леоненко применшив бомбардирське досягнення Ярмоленка й закликав його завершити кар'єру

Екснападник Динамо Віктор Леоненко скептично відреагував на бомбардирський рекорд Андрія Ярмоленка у чемпіонаті України, закликавши гравця завершити кар'єру.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Зі 125 голами я його, звичайно, вітаю. Але за майже 300 матчів забити 125 м'ячів – не думаю, що це так багато. Тим паче якщо взяти наш "веселенький" чемпіонат. Я маю на увазі не тільки сьогоднішній – він уже років десять такий, якщо не більше. Подивіться, хто де грає, скільки команд узагалі виступають удома, як судять, скільки вилучень і пенальті. І це з VAR", - сказав він.

На переконання Леоненка, Ярмоленку вже час завершувати ігрову кар'єру та переходити на менеджерську посаду.

"Давно вже пора закінчувати. Якби мене так залишали в запасі і в клубі, і в збірній, я б давним-давно вже став спортивним директором. Якщо, звісно, його чекає така посада", - підсумував Леоненко.

Нагадаємо, що у матчі 11-го туру української першості Динамо переграло криворізький Кривбас з рахунком 2:0. Свій 125-й гол у цій зустрічі забив Ярмоленко, реалізувавши пенальті на 43-й хвилині.

Таким чином, 37-річний вінгер перевершив рекорд Максима Шацьких (124 голи), який тримався понад 10 років.

Варто додати, що нападник наприкінці першого тайму був вилучений з поля через те, що вдарив по ногах півзахисника суперників Джованні Герберта.

Ярмоленко відзначив, що припустився цієї помилки під впливом емоцій.