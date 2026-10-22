Таких помилок не пробачають: Леоненко – про поразку Шахтаря у матчі з Інтером

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко відреагував на поразку Шахтаря у матчі з Інтером (0:1) у 3 турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає "Український футбол".

"Гірники" повинні були втримати нічию після вилучення гравця Інтера, однак помилки в захисті дозволили супернику здобути перемогу.

"Мхітарян поховав Шахтар. Вийшов хлопець із Єревана, віддав передачу – і все. Найприкріше, що нічия вже була в кишені. Інтер залишився вдесятьох, усе було у ваших руках, а ви ще й пропустили. Одразу згадав матч Полісся – Динамо. У суперника вилучають гравця, а динамівцям від цього чомусь стає складніше і вони тричі пропускають. Мабуть, проти десятьох у нас важче грати", – сказав Леоненко.

Окремо Леоненко звернув увагу на помилки Бондаря та Матвієнка, після яких був забити переможний гол.

"Бондар загубив свого гравця, а Матвієнко не підстрахував. Капітану 30 років, а він не знає, що таке діагональна підстраховка! Зрозуміло, передача була хороша, виконання теж треба відзначити. Але коли суперник атакує, захисники мають звужуватися. Матвієнко повинен був бігти ближче до Бондаря. Тоді міг би встигнути завадити удару. Він, мабуть, сподівався, що партнер зіграє головою й виб'є м'яч. Але ти однаково мусиш страхувати! Це вже має бути в крові, з молоком матері. Тренери люблять говорити про компактну оборону. Ось вам і компактність: захисники зближуються та підстраховують один одного. Я не називаю Матвієнка антигероєм. Кажу про серйозну помилку, якої не можна припускатися. Тим паче ти капітан. Один загубив суперника, другий сподівався, що партнер упорається. А м'яч летів достатньо довго, щоб зреагувати. У підсумку гол уже забили, а Матвієнко так і не встиг до гравця. У серйозних матчах таких помилок не пробачають. Це Ліга чемпіонів", – підсумував Леоненко.

Зазначимо, що наставник донеччан Арда Туран також вважає, що його підопічні заслуговували на кращий результат. Він переконаний, що цей досвід буде корисний для розвитку молодих гравців.

Шахтар після трьох турів має у своєму активі чотири залікові бали. Наразі "гірники" посідають 17-те місце в турнірній таблиці.

Наступним суперником донецького клубу в Лізі чемпіонів стане Спортинг. Гра відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 19:45 за київським часом.