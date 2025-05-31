Дьокереш дав згоду на перехід в клуб АПЛ

Нападник Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш визначився зі своїм наступним клубом.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Сезон-2024/25 майже напевно став для 26-річного нападника останнім у складі "левів", яких він наостанок привів до титулу чемпіона Португалії.

За інформацією джерела, форвард дав усну згоду на перехід в лондонський Арсенал. "Каноніри" вже вступали у переговори з агентами гравця.

У сезоні-2024/25 Віктор Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах Спортинга. Швед програв гонку за Золоту бутсу форварду Реала Кіліану Мбаппе, який випередив його на 3,5 бала.

Раніше з'явилася інформація, що Ювентус збирається поборотися з клубами АПЛ за право підписати Віктора Дьокереша.