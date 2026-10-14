Арсенал планує звільнити 60 працівників клубу, попри рекордні доходи за минулий сезон – ЗМІ

Керівництво лондонського Арсенала розмірковує над варіантом скоротити робочий штаб на 60 працівників, попри рекордні доходи за минулий сезон.

Про це повідомляє The Athletic.

За даними видання, вірогідні звільнення стосуватимуться низки відділів клубу.

Винятком стануть тренери чоловічих та жіночих команд, відділ роботи з громадою клубу, Фонд Арсенала (мається на увазі благодійна організація), персонал служби охорони та працівники, які займаються жіночою структурою.

Утім, як зазначається, це рішення ще не ухвалене остаточно та може зазнати змін.

Варто зазначити, що за підсумками кампанії-25/26 "каноніри" виграли внутрішній чемпіонат вперше за 22 роки та дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися ПСЖ (1:1 – 3:4 по пенальті).

Клуб після такого сезону майже вийшов у нульовий баланс по збитках – 1,4 мільйона фунтів стерлінгів (близько 1 657 537 євро). Водночас Арсенал при цьому здобув рекордний показник доходу, заробивши за сезон 691 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 818,11 мільйона євро).

Подібна практика зі звільненням працівників клубу вже випробувалась в Арсеналі під час пандемії коронавірусу у серпні 2020 року. Тоді було звільнено 55 співробітників.

Нагадаємо, що напередодні лондонський гранд продовжив контракт із наставником команди Мікелем Артетою.