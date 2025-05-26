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Мбаппе – володар "Золотої бутси" за підсумками сезону-2024/25

Руслан Травкін — 26 травня 2025, 08:57
Мбаппе – володар Золотої бутси за підсумками сезону-2024/25
Getty images

Нападник Реала Кіліан Мбаппе став володарем "Золотої бутси" за підсумками сезону-2024/25.

Французький нападник "бланкос" за цей сезон чемпіонату Іспанії забив 31 гол.

Оскільки Ла Ліга має коефіцієнт 2, то Кіліан набрав 62 очки, що дозволило обійти форварда Спортинга Віктора Дьокереша, який набрав 58,5 балів.

Transfermarkt.com

Для Мбаппе ця "Золота бутса" є першою в кар’єрі. Минулого року цей трофей завоював Гаррі Кейн із Баварії.

Нагадаємо, Кіліан побив клубний рекорд Реала за кількістю забитих м'ячів у дебютному сезоні.

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