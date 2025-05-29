Ювентус вступив у боротьбу з грандами АПЛ за зіркового форварда

Ювентус зацікавлений у підписанні форварда Спортинга Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Влітку поточного року Ювентус втратить Рандаля Коло Муані, який повернеться в ПСЖ після піврічної оренди, та Душана Влаховича, який не входить у плани клубу та буде проданий. Туринському клубу влітку необхідно буде підписали щонайменше одного форварда високого рівня, і "Стара синьйора" звернула увагу на Дьокереша.

У контракті 26-річного шведа зі Спортингом прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів євро, проте керівництво Ювентуса вірить, що гравця можна буде підписати за суму в близько 70 мільйонів. Головною перепоною на шляху до підписання Дьокереша є конкуренція з боку топклубів АПЛ – Арсенала та Челсі.

У поточному сезоні на рахунку Дьокереша 54 голи та 13 асистів у 52 матчах за Спортинг у всіх турнірах.