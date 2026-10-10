Я був надзвичайно щасливий: Артета відреагував на продовження угоди з Арсеналом

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що перемовини щодо нового контракту з лондонським клубом тривали кілька місяців.

Його цитує сайт "канонірів".

"Коли я бачу, що хтось щасливий після кількох місяців обговорень та обміну ідеями, після роздумів про те, чи є це найкращим рішенням, на який термін та про інші питання, які потрібно обговорити, мене це зворушили, адже всі мали щасливий вигляд. Я був надзвичайно щасливий, як і моя сім'я, а це найважливіше. Але також були щасливі тренерський штаб, люди навколо, гравці й керівники клубу. Я вважаю, що це дуже важливо, а не лише кінцевий результат", – сказав Артета.

Іспанський фахівець додав, що під час діалогу з керівництвом клубу було проаналізовано те, чого сторони досягли разом, та те, як збирається зробити команду найкращою у світі на багато років.

Нова угода розрахована до кінця червня 2030 року.

Нагадаємо, що Артета прийшов до керма лондонців наприкінці 2019-го, коли покинув посаду асистента головного тренера Манчестер Сіті.

Відтоді "каноніри" провели під його керівництвом 360 матчів (224 перемоги, 60 нічиїх і 76 поразок) та завоювали 5 титулів. Зокрема, Артета привів Арсенал до першого за останні 22 роки чемпіонства АПЛ у сезоні-2025/26.

Додамо, що після 5-ти турів нового розіграшу АПЛ-2026/27 підопічні іспанського спеціаліста йдуть другими (12 балів), поступаючись лише лідеру чемпіонату МанСіті (15 очок).

10 жовтня Арсенал зіграє домашній матч проти Лідса у 6-му турі АПЛ-2026/27. Початок – о 14:30 (за київським часом).