Трубін другий рік поспіль не зміг стати з Бенфікою чемпіоном Португалії

Сьогодні, 17 травня, відбулися матчі останнього 34 туру португальської Прімейри.

У двох паралельних зустрічах вирішувалася доля чемпіонського титулу, за який боролися Спортинг та Бенфіка Анатолія Трубіна.

Команди підходили до останнього туру за рівної кількості очок (по 79). Але при цьому "леви" мали перевагу в очних зустрічах (1:0, 1:1). Тому колектив воротаря збірної України мав сподіватися на втрату очок суперником та на власну перемогу, що було необхідно для здобуття чемпіонства. Або ж на свою нічию та поразку сусідів.

Зі своєю завданням максимум "орли" не впоралися. На 24-й хвилині вони пропустили від Браги, яка реалізуала пенальті. У середині другого тайму Вангеліс Павлідіс відновив паритет. Проте вирвати перемогу Бенфіка не змогла, через що результат матчу Спортинга був ще більш ключовим фактором.

А там, у Лісабоні, "зелено-білі" впевнено з рахунком 2:0 перемогли Віторію Гімарайнш та втретє за останні п'ять сезонів виграв чемпіонський титул Португалії. До того ж, вперше за останні 71 рік Спортинг став чемпіоном двічі поспіль.

Таким чином, Анатолій Трубін другий рік поспіль після свого трансферу з Шахтаря до Бенфіки фінішує у чемпіонаті Португалії на другому місці.

Чемпіонат Португалії з футболу – Прімейра

34 тур, 17 травня

Брага – Бенфіка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Залазар (пенальті), 1:1 – 63 Павлідіс.

Спортинг – Віторія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Гонсалвеш, 2:0 – 83 Дьокереш.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, також закінчилася німецька Бундесліга. За підсумками останнього ігрового дня визначилися всі команди, які представлятимуть Німеччину на євроарені.